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الدولار يقفز 32 قرشًا أمام الجنيه المصري

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في أيام..

الدولار يقفز 32 قرشًا أمام الجنيه المصري

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الدولار
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السبت، 28-05-2022 10:41 ص

شهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك العاملة بمصر، خلال الأيام القليلة الماضية.
وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك نحو 32 قرشا خلال أسبوع، ووفقا لأخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ شراء الدولار
وسجل أعلى سعر لـ شراء الدولار بنحو 18.58 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.75 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل الدولار 18.53 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع

زيادة الدولار وأسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
 

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