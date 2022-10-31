الدولار يقفز 20 قرشًا مرة واحدة في منتصف التعاملات

الإثنين، 31-10-2022
02:13 م
ارتفع سعر صرف الدولار
اليوم الاثنين مقابل الجنيه
في 6 بنوك بمنتصف
تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح حيث زاد 20 قرشًا في بعض البنوك، وارتفع سعر الشراء في مصرف أبو
ظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار
قفز أكثر من 4 جنيهات في البنوك يومي الخميس والأحد
الماضيين، مع إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب
الخميس الماضي.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، بارتفاع 10 قروش
للبيع والشراء.
بنك مصر: 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، بارتفاع 10 قروش للبيع
والشراء.
بنك الإسكندرية: 24 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، بارتفاع 15 قرشا للبيع
والشراء.
بنك القاهرة: 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا.
البنك التجاري الدولي: 24 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا
للبيع والشراء.
البنك العربي الأفريقي: 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيهًا للبيع، بزيادة 15
قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع، بزيادة 3
قروش في سعر الشراء.
بنك البركة: 23.90 جنيهًا للشراء، و24 جنيها للبيع.