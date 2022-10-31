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الدولار يقفز 20 قرشًا مرة واحدة في منتصف التعاملات

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الدولار
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الإثنين، 31-10-2022 02:13 م


ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 6 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح حيث زاد 20 قرشًا في بعض البنوك، وارتفع سعر الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار قفز أكثر من 4 جنيهات في البنوك يومي الخميس والأحد الماضيين، مع إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، بارتفاع 10 قروش للبيع والشراء.

بنك مصر: 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، بارتفاع 10 قروش للبيع والشراء.

بنك الإسكندرية: 24 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، بارتفاع 15 قرشا للبيع والشراء.

بنك القاهرة: 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 24 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، بارتفاع 20 قرشا للبيع والشراء.

البنك العربي الأفريقي: 23.95 جنيه للشراء، و24.05 جنيهًا للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش في سعر الشراء.

بنك البركة: 23.90 جنيهًا للشراء، و24 جنيها للبيع.
 

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