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الدولار يقفز 11 قرشًا بشكل مفاجئ في بداية تعاملات اليوم

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الدولار
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الإثنين، 12-09-2022 09:56 ص

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك إذ سجل 19.29 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع بعد 19.24 الأحد 4 سبتمبر بزيادة 11 قرشا.

واستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الارتفاع الأخير ليصل إلى مستويات 19.37 جنيه لـ الدولار الواحد بعد ان كان أقصى سعر له الاثنين 5 سبتمبر 19.24 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.26 جنيه للشراء و 19.33 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين محليا استقرارا بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد  عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة 4 قروش الخميس الماضي شراء وبيع خلال نهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.24 و19.34 جنيه للشراء، و19.34 - 19.37 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى
وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.29 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 11 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل  19.29 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.35 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم
وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.27 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.27 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر
يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.29 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.37 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي 19.31 جنيه للشراء 19.37 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.27 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.

 

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