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الدولار يقفز ويرتفع 17 قرشًا أمام الجنيه

الدولار-1
الدولار والجنيه
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Teads
الإثنين، 08-08-2022 02:18 م

تباينت أسعار الدولار بين سعر الصرف المحلي والعالمي له، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه محليا، وتراجع سعر الدولار عالميا أمام سلة العملات، اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022.

وارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 8-8-2022، في معظم البنوك العاملة وفقا لآخر تحديث، مواصلا بذلك سلسلة الارتفاعات التي شهدتها الأيام الماضية.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه  المصرى خلال مستهل تعاملات  اليوم الاثنين فى البنك المركزي 19.07جنيه للشراء و 19.15جنيه للبيع مقارنة 19.01 جنيه الاثنين الماضى بارتفاع 17 قرشا.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.15جنيه للشراء و 19.18جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية 19.13جنيه للشراء و 19.16جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى المتحد 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك العقارى المصري العربي،الإسكندرية ،التجاري الدوليCIB) 19.10جنيه للشراء و 19.16جنيه للبيع


 كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني QNB نحو 19.09جنيه للشراء و 19.16جنيه للبيع

أسعار الدولار فى بنكى الاهلي ومصر
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 19.09جنيه للشراء و 19.14جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين
 وارتفع سعر الدولار في فى بنوك( المصرف المتحد،فيصل الإسلامي) نحو 19.10جنيه للشراء و 19.18جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك البركة 19.06 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية، البركة، الكويت الوطني،كريدى اجريكول،المشرق) 19.06جنيه للشراء و 19.16جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار
وتقدم بنوك  مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.15جنيه للشراء.
 

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