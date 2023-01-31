الدولار يقفز ويتخطى الـ 30 جنيهًا رسميًا في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاعا مقابل الجنيه في
10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، حيث تجاوز مستوى 30 جنيها.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيها
للبيع.
بنك مصر: 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيها للبيع.
بنك القاهرة: 30 جنيها للشراء، و30.07 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه
للبيع.
بنك قناة السويس: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.07 جنيه للشراء، و30.10 جنيه
للبيع.
بنك البركة: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه
للبيع.