الدولار يقفز مجددًا قبل ساعات من إعلان سعرالفائدة الجديدة ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 01-11-2023
01:27 م
استقر سعر الدولار
اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأربعاء 1 نوفمبر 2023 بينما تتجه الأنظار للبنك المركزي.
ويترقب السوق قرارات البنك المركزي المصري غداً الخميس بشأن سعر الفائدة ، فيما يتداول البعض أنباء عن تعويم جديد للجنيه المصري وخفض قيمته أمام الدولار رغم تأكيدات حكومية بتأجيل اتخاذ قرار تعويم الجنيه إلى العام المقبل 2024.
واستبعد الدكتور طلال توفيق الخبير المالي تعويم الجنيه مقابل الدولار نتيجة للأبعاد الاجتماعية في الوقت الحالي مؤكداً أنه من المستبعد اتخاذ خطوة تعويم أو خفض الجنيه المصري.
وتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري قراراً بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع غداً الخميس، خاصة أن سعر الفائدة لن يؤدي إلى خفض معدلات التضخم في مصر خلال الوقت الحالي، موضحا أن زيادة سعر الفائدة غير مؤثر في ظل أن أزمة التضخم مستوردة وجزء منها مرتبط بشح الدولار ووجود سوق سوداء.
وتتراوح أسعار الفائدة في مصر وفقًا لآخر قرار من البنك المركزي المصري عند 19.25% و 20.25% للإيداع والأقراض على التوالي.
الدولار في السوق السوداء
وتشهد التعاملات في السوق السوداء ترقبا لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بشأن سعر الفائدة، بعد أيام من الشلل في التعاملات بسبب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، ويتداول الدولار في السوق الموازية بين 45.5 جنيه و46.80 جنيه.
سعر الدولار
في السوق السوداء ؟
وقفز سعر الدولار
في السوق السوداء بين 45.5 جنيه و46.80 جنيه للدولار.
سعر الدولار
في مصر
استقر سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم
مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.