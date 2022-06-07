الدولار يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء، 07-06-2022
12:40 م
قفز سعر الدولار
اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 9 بنوك
عاملة في مصر
مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، حيث ارتفع
لأكثر من 5 قروش في بعض البنوك
.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصر
ي: 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه
للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك مصر
: 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، بزيادة
قرشين.
بنك الإسكندرية: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع،
بزيادة 3 قروش.
بنك القاهرة: 18.64 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع،
بزيادة 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 18.64 جنيه للشراء، و18.70 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.60 جنيه للشراء،
و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك قناة السويس: 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع،
بزيادة قرشين.
مصر
ف أبو ظبي الإسلامي: 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين.
بنك كريدي أجريكول: 18.63 جنيه للشراء، و18.70 جنيه
للبيع، بزيادة قرشين.
بنك البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.