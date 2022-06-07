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التعاملات الصباحية.. سعر الدولار اليوم في البنوك

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الدولار يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات اليوم

cdn4.premiumread
الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 07-06-2022 12:40 م

قفز سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، حيث ارتفع لأكثر من 5 قروش في بعض البنوك.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 18.64 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.64 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 18.63 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

 

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