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الدولار يقترب من الـ 19 جنيهًا والريال السعودي يتخطى الخمسة جنيهات

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الدولار يقترب من الـ 19 جنيهًا والريال السعودي يتخطى الخمسة جنيهات

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الدولار
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الثلاثاء، 05-07-2022 10:57 ص

واصلت أسعار العملات الأجنبية في مصر ارتفاعها أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، بالبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر.
وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيهات للبيع، مقابل 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، مقابل 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

فيما صعد سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، إلى نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع أمس.

وعن سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع إلى نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيهات للبيع، مقابل 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع أمس.


سعر الدولار اليوم في مصر
وارتفع سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري مقتربًا من حاجز الـ19 جنيهًا؛ حيث سجل 18.80 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe. Org.eg".

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري، فقد زاد إلى 18.81 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، مقابل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع أمس. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.
كما صعد سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي، إلى نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، مقابل 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع عند إغلاق أمس.

سعر اليورو اليوم في مصر
وارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 19.66 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.58 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع أمس.


وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي، سجل نحو 19.59 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع أمس.

وجاء سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند مستوى 19.59 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.44 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع أمس.

وبالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي، فقد سجل نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع، مقابل 19.49 جنيه للشراء، و19.77 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع، مقابل 22.71 جنيه للشراء، و22.81 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، ارتفاعًا إلى نحو 22.73 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، مقابل 22.49 جنيه للشراء، فيما استقر عند 22.94 جنيه للبيع أمس.


كما زاد سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، إلى نحو 22.73 جنيه للشراء، و22.93 جنيه للبيع، مقابل 22.46 جنيه للشراء، و22.92 جنيه للبيع أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 22.75 جنيه للشراء، مقابل 22.51 جنيه للشراء، فيما استقر عند 22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر
وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، إلى نحو 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.11 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمس.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

بينما صعد سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 61.23 جنيه للشراء، و61.64 جنيه للبيع، مقابل 61.22 جنيه للشراء، و61.49 جنيه للبيع أمس.

كما زاد سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري، إلى نحو 59.01 جنيه للشراء، و61.53 جنيه للبيع، مقابل 58.86 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع.
 

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