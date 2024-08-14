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الدولار يقترب من ارتفاع قياسي ويسجل هذا الرقم في البنوك

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الدولار يقترب من ارتفاع قياسي ويسجل هذا الرقم في البنوك

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الأربعاء، 14-08-2024 01:44 م


ارتفع سعر الدولار اليوم مجددًا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك بعد ارتفاعه خلال تعاملات الثلاثاء، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث في البنوك المصرية والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري يسجل: 49.31 للشراء، مقابل 49.44 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري يسجل: 49.31 للشراء، مقابل 49.41 للبيع.

سعر الدولاراليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي يسجل: 49.30 للشراء مقابل 49.40 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل: 49.31 للشراء، مقابل 49.41 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة يسجل: 49.35 للشراء، مقابل 49.45 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية يسجل: 49.33 للشراء مقابل 49.43 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس يسجل: 49.33 للشراء مقابل 49.43 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية يسجل: 49.35 للشراء مقابل 49.45 للبيع.

 

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