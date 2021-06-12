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الدولار يفتتح التعاملات الصباحية بهبوط حاد ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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السبت، 12-06-2021 10:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 12 يونيو حالة من التراجع الطفيف بمقدار 3 قروش حيث سجل اليوم 15.64 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري  15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.
كما سجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه .
 

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