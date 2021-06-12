الدولار يفتتح التعاملات الصباحية بهبوط حاد ويسجل هذا الرقم

السبت، 12-06-2021
10:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 12 يونيو حالة من التراجع الطفيف بمقدار 3
قروش حيث سجل اليوم 15.64 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.58
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.
كما سجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في
بنك مصر 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه .