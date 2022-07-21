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الدولار يفاجئ الجميع ويصعد للمرة الثانية في نفس اليوم

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الدولار
Native
Teads
الخميس، 21-07-2022 03:02 م

فاجأ سعر صرف الدولار اليوم الخميس، مقابل الجنيه، الجميع حيث سجل ارتفاعًا للمرة الثانية في نفس اليوم.
وارتفع الدولار في 7 بنوك مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه صعد الثلاثاء الماضي لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي 5 سنوات ونصف.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك العربي الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك قناة السويس: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك كريدي أجريكول: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
 

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