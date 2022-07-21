الدولار يفاجئ الجميع ويصعد للمرة الثانية في نفس اليوم

الخميس، 21-07-2022
03:02 م
فاجأ سعر صرف الدولار
اليوم الخميس، مقابل الجنيه، الجميع حيث سجل ارتفاعًا للمرة الثانية في نفس اليوم.
وارتفع الدولار في 7
بنوك مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، فيما استقر
السعر في 3 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار
مقابل الجنيه صعد الثلاثاء الماضي لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي 5 سنوات ونصف.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري:
18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك مصر: 18.89 جنيه
للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 18.87
جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 18.90
جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي:
18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك العربي
الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك قناة السويس:
18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي
الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك كريدي أجريكول:
18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.86
جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.