الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طعنته بالسكين 30 طعنه بعد ممارسة الرذيلة والسبب!!

بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن كورونا

ريهام سعيد تقع ضحية عملية نصب من هذا الشخص

يحبس والدته في المنزل لمدة عام بالغربية.. والسبب صادم

الدولار يفاجئ الجميع بأسعاره اليوم

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

بعد تراجعه الفترة الماضية..

الدولار يفاجئ الجميع بأسعاره اليوم

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676
سعر الدولار اليوم
 
الثلاثاء، 06-10-2020 05:05 م الطيب حسين
بعد فترة تراجع شهدها سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية في أكثر البنوك المصرية، استقر اليوم في أكثر من بنك، كما انخفض في بنك قناة السويس مقارنة بسعر أمس.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

وفي بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي، استقر سعر الصرف عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الخضراء في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

 

إقرأ ايضا

التعاون بين شركتي آور كراود الإسرائيلية والنابوده بالإمارات

التعاون بين شركة إسرائيلية وإماراتية في إطار التطور التكنولوجي

امارة دبي تسدد سندات مستحقة بقيمة 750 مليون دولار

حكومة الإمارة تسدد سندات بقيمة 750 مليون دولار

محمد مجدي صالح

محمد مجدي صالح: لا ننسى الدور البطولي للمرأة في نصر أكتوبر المجيد

أخبار متعلقة

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية

2018_8_9_10_30_52_175

الدولار يرفض التوقف عن المفاجآت ويرتفع أمام الجنيه

20200628101601161

18 قرشًا.. الدولار ينهار أمام الجنيه

الدولار

ننشر أسعار الدولار اليوم في مختلف البنوك

أسعار-الدولار

الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد أمام الجنيه