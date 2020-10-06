الدولار يفاجئ الجميع بأسعاره اليوم

الثلاثاء، 06-10-2020
05:05 م
الطيب حسين
بعد فترة تراجع شهدها سعر صرف الدولار
خلال الفترة الماضية في أكثر البنوك المصرية، استقر اليوم في أكثر من بنك، كما انخفض في بنك قناة السويس مقارنة بسعر أمس.
واستقر سعر الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.
وفي بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي، استقر سعر الصرف عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.
كما استقر سعر العملة الخضراء في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار
قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.