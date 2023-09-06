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الدولار يعود للارتفاع بالسوق السوداء وهذا سعره في البنوك

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الدولار يعود للارتفاع بالسوق السوداء وهذا سعره في البنوك

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الدولار
الأربعاء، 06-09-2023 01:48 م
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر
بشكل طفيف خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على وقع ظهور أنباء بشأن تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأفاد أحد المسؤولين المصريين، بجانب أحد خبراء الاقتصاد، بأن مراجعة الصندوق، التي كان من المتوقع أن تتم في سبتمبر الحالي، قد يتم تأجيلها.

كان من المقرر أن تتم هذه المراجعة في مارس الماضي، ولكنها لم تتم حتى الآن لعدم وفاء مصر بشروط صندوق النقد، وفقًا لتقديرات الخبراء.

بيد أن توقعات فيتش بشأن تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى الـ 38 جنيه للدولار الواحد قد ساهمت أيضًا في ارتفاع الدولار بالسوق السوداء.
والجدير بالذكر أن دولار السوق السوداء كان قد ارتفع إلى مستوى الـ 41.5 جنيه للدولار الواحد، ولكنه انخفض من هذا المستوى إلى مستويات أدنى الـ 40 بعد أنباء انضمام مصر لتكتل بريكس، وهو التكتل الذي يهدف إلى تقوية تبادل التعاملات التجارية بالعملات الوطنية، وتخفيف الاعتماد على الدولار بين الدول المشاركة فيه، وأهمها دول التكتل الأساسية وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وشهد سعر الأخضر تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم
وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار 
وارتفع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بشكل طفيف.

 وسجل المؤشر 104.78 بحلول الساعة 22:10 بتوقيت جرينتش، بعد  104.10 نقطة أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

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