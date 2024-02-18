الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء رغم تراجع حركة البيع والشراء

الأحد، 18-02-2024
01:58 م
استقر سعر الدولار
في مصر اليوم الأحد 18 فبراير 2024 في البنوك والصرافات، بينما عاود الصعود في السوق السوداء.
وتشهد السوق السوداء للدولار تذبذب مع حالة من الترقب لتطورات الأوضاع الاقتصادية، خاصة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان قرض بقيمة قد تصل إلى 12 مليار دولار.
ويتداول الدولار في السوق السوداء عند 64 جنيهًا في الوقت الحالي، بينما تشهد السوق جمود في عمليات الشراء والبيع بسبب أن سعره الحالي أقل من أعلى سعر وصل له عند 73 جنيها قبل 10 أيام تقريبًا.
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري
جاء سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم
في السوق السوداء لحظة بلحظة
وصل سعر صرف الدولار اليوم
في السوق السوداء إلى 64 جنيها.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنكا حكوميا) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار
اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قدر سعر شراء الدولار اليوم
مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك CIB
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.