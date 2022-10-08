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الدولار يعاود الصعود المفاجئ ويسجل هذا الرقم في مصر

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الدولار
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السبت، 08-10-2022 11:17 ص
شهدت أسعار الدولار اليوم السبت في السوق العالمية، قفزة قوية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وارتفع مؤشر الدولار، إلى مستوى 112.635 نقطة، وارتفع اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.183 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.40%، وسجل أعلى مستوى عند 112.775 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

الدولار
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الزيادة الأخيرة  ، ليصل إلى مستويات 19.69 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 45 قرشا منذ هذا اليوم.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
وشهدت أسعار الدولار محليًا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.61 و19.66 جنيه للشراء، و19.67 و19.69 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي
وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، سجل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 41 قرشًا.

الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم سجل  19.61 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.67 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم
وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.61 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع.

ويبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.61 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.67 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم
وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت ، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم بالبنوك
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.61 جنيه للشراء 19.67 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
 

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