الدولار يعاود الارتفاع من جديد.. كم وصل في البنوك؟

يشهد سعر الدولار في البنوك عدم استقرار، ما
بين هبوط وصعود، إلا أنه سجل ارتفاعًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث نرصد لكم
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في 9 بنوك.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.37 جنيه للشراء،
و47.47 جنيها للبيع.
بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه
للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.37 جنيه للشراء،
و47.47 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه
للبيع.
بنك قناة السويس: 47.40 جنيه للشراء، و47.50
جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.37 جنيه للشراء، و47.47
جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.37 جنيه للشراء، و47.47
جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.20 جنيه للشراء،
و47.30 جنيه للبيع.