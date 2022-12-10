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الدولار يصل لـ 40 جنيهًا.. وزير المالية يخرج عن صمته (فيديو)

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وزير المالية
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السبت، 10-12-2022 10:19 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك شائعات تم إطلاقها خلال الساعات القليلة الماضية، وهي أن سعر الدولار سيصل إلى 40 جنيها، معلقا “شائعة لا أساس لها من الصحة”.
وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هذه الشائعات أغلبها يأتي من الخارج بهدف ضرب استقرار الدولة، في ظل الأزمات العالمية التي تواجه العالم.

 وتابع وزير المالية، أتمنى ان يكون عام 2023، عاما يشهد الاستقرار سواء أمنيا أو اقتصاديا.
 

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