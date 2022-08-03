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الدولار يصل لـ 30 جنيه.. متخصص يصدم أحمد موسى

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أحمد موسى
Native
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الأربعاء، 03-08-2022 08:50 ص

أكد الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصادر الدولار تكون من قناة السويس، و العام الماضى تم تحقيق 7 مليار دولار، و السياحة، ومصر كانت تحقق 12 أو 13 مليار دولار، ولكن حدث تأثير، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن تحويلات المصريين بالخارج، ونحقق 32 مليار دولار، و الاستثمار الأجنبي، الصادرات، والتى تحقق 32 مليار. 
وقال أستاذ التمويل والاستثمار، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إنه فى حالة تعديل سعر الصرف، لن يكون هناك سياحة، أو تحويلات لـ المصريين بالخارج.

وأشار إلى أنه سيحدث مشكلات فى حالة رفع سعر الدولار، وأن الدولة ترحب بمن يقوم بتوفير دولارات، واستثمارات.

وأوضح أن سعر الفائدة فى أمريكا سلبي وليس إيجابي بشكل عام، وما يحدث الآن بين الصين و أمريكا، سينتج عنه مشكلات فى الاقتصاد.

ورد على سؤال الإعلامي أحمد موسي، هل من الممكن أن يصل الدولار لـ 30 جنيه، وأكد أنه فى حالة وصول سعر الدولار لـ 30 جنيه سيكون تكلفة الرغيف 2أو 3 أو 4  جنيها ولن تتحمل الدولة فارق السعر، و المواطن سيتحمل.

وطالب من البنك المركزي بعدم التراجع بشأن القرارات الخاصة بحركة الإستيراد، و أن الدولة تتحمل، ولابد أن يتحمل الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية.

وأوضح أنه لا يوجد دولة تتحمل عجز 50 مليار جنيه لأنه يؤثر على ميزان المدفوعات، ولكن مصر تتحمل، وذلك بسبب فارق قيمة التصدير و الاستيراد، وأن من يقوم بالتصدير و توفير الدولار هو نجم.
 

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