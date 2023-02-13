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الدولار يصل لأعلى سعر اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

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الدولار يصل لأعلى سعر اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

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الدولار
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Teads
الإثنين، 13-02-2023 01:12 م

 

 

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بقيمة 3 قروش فى سعر الشراء و البيع .

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.53جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC،التجارى الدولي CIB ،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،بلوم)، نحو  30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (أبوظبي التجاري،الإسكندرية) نحو 30.45جنيه للشراء و 30.55جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.38جنيه للشراء و 30.48جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  29.69جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع .

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.53جنيه للشراء.

 

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