الدولار يصل إلى 36 جنيهًا في السوق السوداء وتوقعات بتعويم ثالث خلال أيام

الخميس، 08-12-2022
12:18 م
ثارت توقعات
ارتفاع سعر الدولار
خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى وصوله إلى أرقام غير مسبوقة لسعر
صرفه في السوق الموازي، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وفرض التكهنات بين
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوقع خبراء، أن
تشهد الأيام المقبلة، تعويم ثالث محتمل قبل يوم 16 ديسمبر الحالي، وهو اليوم
المقرر أن يناقش فيه صندوق النقد الدولي ملف مصر.
ويشهد السوق
الموازي أرقاما، غير مسبوقة لسعر صرف الدولار
أمام الجنيه
، منذ أول أمس الثلاثاء،
حيث تعرض دولارات للبيع والشراء ولكن بأسعار تتراوح بين 33 و 36 جنيهاً، وذلك
بخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار
في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري.