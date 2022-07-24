الدولار يصل إلى 18.97 جنيه خلال تعاملات اليوم بالبنوك

الأحد، 24-07-2022
11:31 ص
تقاربت سعر صرف
الدولار
اليوم الأحد مقابل الجنيه
، في بداية التعاملات في 10 بنوك، مقارنة
بمستواه الخميس الماضي.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري:
18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.89 جنيه
للشراء، و18.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.87
جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.90
جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
البنك العربي
الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي
الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول:
18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.86
جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.