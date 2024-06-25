الدولار يصعد ويقترب من رقم لم يحققه منذ شهرين

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الثلاثاء، 25-06-2024 02:22 ص


ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

 

كان سعر الدولار قفز بشكل مفاجئ في بنوك بنحو 70 قرشا بمنتصف تعاملات أمس ليتخطى 48 جنيها للبيع مرة أخرى.

 

سعر الدولار في 9 بنوك

 

البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيها للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

 

بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيها للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

 

بنك القاهرة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيها للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

 

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيها للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

 

بنك قناة السويس: 48.25 جنيه للشراء، و48.25 جنيها للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

 

بنك الإسكندرية: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشا للشراء والبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

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