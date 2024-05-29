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الدولار يصعد من جديد بشكل مفاجئ.. كم وصل الآن؟

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الأربعاء، 29-05-2024 01:40 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك، كما صعد السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس.

 

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيها للبيع.

 

بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 47.46 جنيه للشراء، و46.56 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

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