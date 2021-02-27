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الدولار يصعد في نهاية التعاملات المسائية بجميع البنوك

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الدولار
 
السبت، 27-02-2021 06:40 م محمد فضل - متابعات

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه، بمعدل قرشين اثنين بنهاية تعاملات اليوم السبت، بالمقارنة بما كان عليه سعر العملة الخضراء الإثنين الماضي.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبوظبي الاسلامي،الاسثمار العربي، مصر إيران للتنمية".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في  البنك الأهلي اليوناني.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، أبوظبي الأول، الأهلي المصري،قطر الوطني الأهليQNB، التجاري وفا،HSBC، المصرف العربي الدوليAIB،العقاري المصري العربي،الإمارات دبي، البركة،الأهلي المتحد، القاهرة، الاسكندرية،ABC، مصر،المصري لتنمية الصادرات".
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB،بلوم، كريدي أجريكول،قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي،العربي الافريقي الدولي، سايب، ابوظبي التجاري،التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".
وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.
 

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