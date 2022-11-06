الدولار يصعد في بنك البركة ويسجل هذا الرقم

الأحد، 06-11-2022
03:02 م
ارتفع
سعر صرف الدولار
اليوم الأحد مقابل الجنيه
في بنك البركة بنحو 10 قروش، فيما استقر
السعر في 9 بنوك مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
أسعار
الدولار
اليوم
البنك
الأهلي المصر
ي: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.
بنك
مصر
: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.
بنك
الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
بنك
القاهرة: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.
البنك
التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.
البنك
العربي الأفريقي: 24.21 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.
بنك
قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
بنك
كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
مصر
ف
أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
بنك
البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش في البيع والشراء.