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الدولار يصعد في بنك البركة ويسجل هذا الرقم

دولار-18
الدولار
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الأحد، 06-11-2022 03:02 م
ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في بنك البركة بنحو 10 قروش، فيما استقر السعر في 9 بنوك مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.21 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش في البيع والشراء.
 

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