الدولار يصدم الجميع ويرتفع لهذا الرقم

الخميس، 26-11-2020
06:21 م
أحمد سالم
ارتفع سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
، في بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وارتفع سعر الدولار
قرشا واحدا في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار
ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.