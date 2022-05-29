الدولار يسجل هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم الأحد

الأحد، 29-05-2022
10:51 ص
استقر سعر الدولار
اليوم الأحد
مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات
الخميس الماضي، حيث
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.55
جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.55 جنيه للشراء،
و18.61 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.57 جنيه
للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.56 جنيه
للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.57
جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي:
18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 18.53 جنيه
للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.58
جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.56 جنيه
للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.53 جنيه للشراء،
و18.63 جنيه للبيع.