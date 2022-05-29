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الدولار يسجل هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم الأحد

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الدولار يسجل هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم الأحد

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Teads
الأحد، 29-05-2022 10:51 ص

استقر سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، حيث

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
 

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