الدولار يسجل هذا الرقم في المعاملات الصباحية

الأربعاء، 05-05-2021
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 5 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.63 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .