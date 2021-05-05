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الدولار يسجل هذا الرقم في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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الأربعاء، 05-05-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري  15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك " سي أي بي " 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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