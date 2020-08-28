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الدولار يسجل هذا الرقم خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 28-08-2020 05:09 م أحمد سالم
ننشر أسعار الدولاروالعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختامتعاملات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو 18.62 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى 20.83 جنيه للشراء، و 21.15 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.35 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.80 جنيه للشراء، و1.83 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.83 جنيه للشراء و15.08 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.
 

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