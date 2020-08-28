الجمعة 28 أغسطس 2020
توقيت مصر 18:28 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اغتصاب فتاة على يد 30 رجلًا
فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا
"الداخلية" تعاقب 3 آلاف سائق بسبب الكمامة
بعد 37 عامًا في السجن.. المحكمة تبرئ متهمًا بالقتل والاغتصاب
اختفاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية في ظروف غامضة
"كلوب" يزف بشرى سارة لجمهور ليفربول
مستشارة ألمانيا: الحياة لن تعود لطبيعتها وكورونا سيتفاقم
الـ"كاف" يحدد موعد نصف نهائي أبطال إفريقيا
كيف تنقص وزنك وتتغلب على الإدمان أثناء النوم؟ دراسة مثيرة تجيب
إعلامي عن غرامة انتخابات الشيوخ : الناس اللى على باب الله هتدفع إزاى
الرئيسية
مال وأعمال
الدولار يسجل هذا الرقم خلال التعاملات المسائية
الدولار
الجمعة، 28-08-2020
05:09 م
أحمد سالم
ننشر أسعار الدولاروالعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختامتعاملات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.
سعر اليورو 18.62 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينى 20.83 جنيه للشراء، و 21.15 جنيه للبيع.
الفرنك السويسرى 17.35 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.80 جنيه للشراء، و1.83 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.83 جنيه للشراء و15.08 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.
Copy
أخبار الاقتصاد
سعر الدولار
أسعار العملات
مال وأعمال
إقرأ ايضا
الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية
بسبب اتصال هاتفي.. هبوط مفاجئ في أسعار الدولار
أخبار متعلقة
استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم