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الدولار يسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى منذ 5 سنوات

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الخميس، 28-04-2022 12:06 م
سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له خلال 5 أعوام، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأسبوع المقبل.
وقالت وكالة "رويترز" الإخبارية، إنه من المتوقع أن يرفع المجلس أسعار الفائدة، في حين هبط اليورو بفعل مخاوف بشأن النمو بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى دولتين في شرق أوروبا.
وأوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة ”جازبروم“، يوم الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشددة التي فرضها الغرب بسبب غزو أوكرانيا.
وبولندا وبلغاريا هما أول دولتين يتم قطع إمدادات الغاز عنهما من قبل المورد الرئيس لأوروبا منذ غزو أوكرانيا الذي بدأ، في 24 فبراير، وأودى بحياة الآلاف، وتسبب بشريد الملايين، وأثار مخاوف من نشوب صراع أوسع.
وقالت جازبروم في بيان: ”علقت جازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى بولجارجاز (بلغاريا) وبي.جي.إن.آي.جي (بولندا) بسبب عدم سداد المدفوعات بالروبل“.
وتلقى الدولار دعمًا من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر تشديدًا للسياسة النقدية من أقرانه.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه، في الثالث والرابع من مايو أيار، وأيضًا في يونيو ويوليو.
واستفادت العملة الخضراء كذلك من مخاوف النمو العالمي بينما تكافح أوروبا تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وتفرض الصين إغلاقات في مسعى إلى وقف انتشار كورونا.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، إلى 103.28 وهو أعلى مستوى له، منذ يناير2017، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 102.947 في أواخر التعاملات.
 

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