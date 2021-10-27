الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 27-10-2021
08:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء
27 أكتوبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .