الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 08-06-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ،
وسجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .