الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
Native
الجمعة، 21-05-2021 10:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 21 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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