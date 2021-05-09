الأحد 09 مايو 2021
توقيت مصر 12:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة جديدة لجماهير الأهلي بسبب علي معلول

شاهد.. مي عمر تبكي على الهواء بسبب ما فعله مخرج شهير

وفاة عادل التويجري بشكل مفاجئ.. وتركي آل الشيخ: أنا حزين جدًا

عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب

الصين تعلن انتهاء أزمة الصاروخ وتكشف مكان سقوطه

الأسطول الأمريكي يصادر شحنة أسلحة ضخمة في منطقة بحر العرب

معيط: الاستثمارات الحكومية والخاصة تحقق معدلات نمو مستدامة ٥,٣٪

السعودية.. قرار عاجل من الشئون الإسلامية عن صلاة عيد الفطر

التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة في اتجاه خميس مشيط

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 09-05-2021 09:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 9 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.67 جنيه نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري  15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه . 
 

إقرأ ايضا

وزير المالية

معيط: الاستثمارات الحكومية والخاصة تحقق معدلات نمو مستدامة ٥,٣٪

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

توفير

كوبونات توفير.. احصل على أفضل الخصومات لأشهر المتاجر العالمية

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم