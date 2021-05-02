الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 02-05-2021
10:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الأحد 2 مايو استقرار ملحوظ حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس
الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع 15.74 جنيه
للبيع ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل
15.73 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .