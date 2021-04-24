الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 24-04-2021
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 24إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70
جنيه نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل
الدولار
في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك عودة 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل
الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.