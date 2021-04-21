الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 21-04-2021
09:34 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 21 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس
الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل
في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .