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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 10-04-2021 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 10 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار قي بنك " سي أي بي " 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
 

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