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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 02-04-2021 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 2 إبريل حالة من الاستقرار وسجل 15.71جنيه .
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء ولليع سجل 15.74 جنيه .
 

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