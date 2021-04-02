الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 02-04-2021
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 2 إبريل حالة من الاستقرار وسجل 15.71جنيه .
وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك العربي الأفريقي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.74 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء ولليع سجل 15.74
جنيه .