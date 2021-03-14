الأحد 14 مارس 2021
توقيت مصر 09:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بارد ليلا.. تعرف على توقعات طقس الغد في جميع المحافظات

سيريلانكا تقرر حظر النقاب في الأماكن العامة

خالد يوسف يوجه هذه الرسالة عقب مغادرته مصر مجددًا

دار الإفتاء: غدًا.. أول أيام شهر شعبان

رسالة نارية من نجم الأهلي قبل معركة فيتا كلوب

ضبط مواطن ارتكب فعلًا خادشًا للحياء بحق سيدتين في السعودية

الاتحاد الأوروبي يفاجئ عائلة «مبارك»

الدولار أمام الجنيه.. تعرف على أسعار اليوم

وكالة عالمية تستشهد بصحيفة «المصريون» لتبرئة عبدالله رشدي من متحرش المعادي

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 14-03-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 14 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار أمام الجنيه

الدولار أمام الجنيه.. تعرف على أسعار اليوم

وزير المالية

«فيتش»: الاقتصاد المصري يُحقق معدل نمو ٣٪ للعام المالي

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم