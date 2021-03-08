الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 08-03-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 8 مارس حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في
البنك التجاري
الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .