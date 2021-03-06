السبت 06 مارس 2021
توقيت مصر 10:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعودي يقتل مصريًا ويصيب ابن شقيقه والسبب صادم

«الدويلة» يثير ضجة بتصريحات مفاجئة عن نساء الكويت

«جاد الرب» يشعل جدلًا بعد تحوله إلى مليونير في 24 ساعة.. والسر!

بعد اتهامه بالخيانة.. نقل زوجة لاعب شهير إلى المستشفى

حادث بشع.. تمساح يبتلع طفلاً بالكامل

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فنانة شهيرة تم معرفة مصيرها بعد 27 عامًا أثناء إعدام القاتل (فيديو)

بعد غضب "صلاح" أمس.. "كلوب" يصدمه بتصريحات حادة

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يهوي لهذا الرقم

زواج ابنة أمير سعودي.. وتركي آل الشيخ يهنئه بهذه الطريقة (صورة)

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 06-03-2021 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 6 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل نفسي قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك الاستثمار العربي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير المالية

بشري سارة من الجمارك للسيارات الكهربائية المستعملة

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم