الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 06-03-2021
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 6 مارس حالة من
الاستقرار حيث سجل نفسي قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك الاستثمار
العربي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .