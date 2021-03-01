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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 01-03-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 1 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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