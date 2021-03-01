الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 01-03-2021
09:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 1 مارس حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار
في
البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار
في
بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي
15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .