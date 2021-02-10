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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 10-02-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 فبراير حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .  
 

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