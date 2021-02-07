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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 07-02-2021 09:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 7 فبراير حالة من الاستقرار  حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك عودة 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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