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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 31-01-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 31 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل 15.71 جنيه ، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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