الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 31-01-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 31 يناير حالة من
الاستقرار حيث سجل 15.71 جنيه ، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في مصرف أبو
ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.62
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .