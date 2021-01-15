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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 15-01-2021 09:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 15 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل 15.66 جنيه للشراء .

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل  في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 وسجل في البنك العربي الإفريقي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي اليوناني 15.60 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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