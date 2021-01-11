الإثنين 11 يناير 2021
توقيت مصر 09:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البحرين تلغي فحوصات " كورونا" لهذا السبب

ولي العهد السعودي يزف بشري سارة لسكان المملكة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تعاملات الأحد.. انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه

ما هو «ذا لاين» الذي أطلقه «بن سلمان» اليوم؟

مدير التصوير يفجر مفاجأة عن تفاصيل خناقة رحاب الجمل وباسم سمرة

ابنة أحلام تثير الجدل في أول ظهور لها

بعد المصالحة.. البحرين تصدر بيانًا مفاجئًا ضد قطر

الصحة تصدر قرارًا رسميًا بمنع التصوير في المستشفيات

«لبلبة» تكشف عن الفيلم الذي رفضت المشاركة فيه مع عادل إمام

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 11-01-2021 08:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 11 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الذهب

عيار 21 يفقد 17 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار الذهب

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تراجع كبير غير متوقع للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم