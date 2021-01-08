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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 08-01-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الجمعة 8 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، و سجل في بنك الإمارات دبي الوطني 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .   
 

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