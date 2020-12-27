الأحد 27 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لقاء الخميسي تصدم الجميع بصورة مع ابنها الشاب

عروس تُصدم في أول ليلة مع عريسها والسبب حماتها

آيتن عامر تثير الجدل بسخريتها من تصريحات عفاف شعيب

تصريحات غير متوقعة من القنصل البريطاني عن الطواف حول الكعبة

شاهد.. وزير الصحة العماني يتلقي لقاح "فايزر "

مذبحة في ولاية أمريكية والشرطة تطالب المواطنين بالتزام منازلهم

تعرف علي الرئيس الجديد لنادي الزمالك

دولة عربية تسجل انخفاض كبير في أعداد المصابين والوفيات

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

طقس دافئ.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن درجات الحرارة غدًا

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 27-12-2020 08:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 27 ديسمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.56 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار

تراجع كبير غير متوقع للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

البنك المركزي

البنك المركزي يفاجئ الجميع بتثبيت أسعار الفائدة

أخبار متعلقة

الدولار

تراجع كبير غير متوقع للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم